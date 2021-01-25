Потепление, которое пришло на смену недостаточно затяжным, но существенным холодам, сразу привело к установлению температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Согласно данным климатологов, 24 января в Киеве зафиксировали самый высокий показатель среднесуточной температуры воздуха за 141 год исследований.

Почти ноябрь

Как утверждают климатологи, 24 января средние показатели столбиков термометров показали отметку +4,4 градуса. Это на 0,6°C выше, чем в этот рекордно теплый день 1971 года.

Кроме того, температура воздуха прогрелась гораздо больше, чем признано климатической нормой – на 9,1 °C.

Теплый день предпоследнего воскресенья января, как говорят в обсерватории, соответствовал погоде начала ноября. По крайней мере по температуре.

Максимальная отметка температурного столбика, которую зафиксировали в Киеве 24 января, достигла отметки в +8,6°C. И это – обновление рекорда, зафиксированного в 1899 году. Тогда воздух прогрелся до +8,4 градуса.