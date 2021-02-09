Пути скоростного трамвая 9 февраля расчищали с помощью специального средства, которое на не отделенном участке засыпало снегом припаркованные рядом автомобили.

Кроме просьбе властей города не оставлять машины там, где они могут заблокировать движение техники, большое количество водителей не подумало и о том, что снегоочистительная техника должна отгребать снег с проезжей части в сторону.

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Из-за этого машины, даже припаркованные без нарушений правил дорожного движения, могут оказаться под завалами, или с перекрытым выездом.

Иначе расчистишь

Так произошло и на улице Старовокзальной, где пути физически можно освободить от заносов только с помощью специального трамвая. Но снег при этом улетал на припаркованные рядом машины. Иначе коммунальщики действовать не могли, поскольку с другой стороны также располагались пути.



Снегом засыпало припаркованные рядом машины / Фото из Телеграма "Киев сейчас"

Это привело к большому возмущению в соцсетях, где некоторые владельцы машин ругали коммунальщиков за такую работу, а также обращались к властям столицы с просьбами позаботиться о доступности мест для парковки.

Загорелась крыша

После некоторого времени работы на Старовокзальной трамвай вышел из строя. Сначала очевидцы увидели задымление, а затем – вспышки огня. Впрочем, пожар оказался не масштабным. Работники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, быстро справились с огнем.



Бойцы ГСЧС быстро потушили пожар / Фото из Телеграма "Киев сейчас"