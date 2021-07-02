В Киеве закроют одну из ключевых станций метро
Источник:КГГА
Из-за проведения антитеррористических учений Службой безопасности Украины, в Киеве 4 июля в течение половины дня не будет работать на вход и выход станция метро "Дворец спорта".
При этом, как отметили в КГГА, пользоваться этой станцией пассажиры смогут без каких-то ограничений. Поскольку пересадочный узел с "Площади Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.
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Из-за антитеррористических учений вход и выход во "Дворец спорта" будут закрыты с 8:30 до 13:30.
Могут ограничить движение пешеходов и автомобилей
В Службе безопасности предупредили жителей Киева, что плановые учения будут проводить в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского.
В учениях будут участвовать:
- работники СБУ;
- подразделении Нацполиции и Нацгвардии;
- спасатели ГСЧС;
- представители органов государственной власти.
Правоохранители могут временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов, а также проверять документы жителей столицы и ее гостей.
Всех жителей Киева призывают сохранять спокойствие и относиться к возможным неудобствам с пониманием.