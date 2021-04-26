В Киеве власти закрыли два ресторана, которые нарушали карантин. Это "Редкая птица" на Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на Шота Руставели, 16.

Всего в столице проверили 20 ночных заведений. Группа, в которую входят представители Госпродпотребслужбы, департамента муниципальной безопасности КГГА и полиции выявили 24 отдельных нарушений карантинных требований.

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Наказали рестораны и их клиентов

На основании выявленных нарушений на руководителей заведений составлены протоколы. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведения ждет штраф от 34 до 170 тысяч.

Впрочем, закрыли только 2 заведения.

Которые еще не закрыли?

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве в течение суток 24 апреля полицейские проверили 793 объекта хозяйственной сферы. Всего выявили 34 факта нарушения карантина.

Среди нарушителей такие рестораны: