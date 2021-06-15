Вероятно, что под них насыпали что-то, чтобы выровнять дорогу. Интересно, что о таком ремонте скажут В "Киевавтодоре".

К другим новостям В Киеве грузовик влетел в высоковольтную металлическую опору: конструкция рухнула

Такую "красоту" можно наблюдать на улице Волынской.

Тем временем, в Италии появится дорога, которая будет заряжать электрокары во время движения. Энергия передается от медных катушек, которые уложены под асфальт – беспроводной сетью. Аккумуляторы получают ее благодаря магнитной индукции, пока авто движется по дороге.