Правоохранители задержали подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней школьницы. Преступление произошло 3 марта, а через сутки после этого подозреваемый уже давал показания следователям.

О попытке сексуального преступления в отношении несовершеннолетней правоохранители узнали от отца потерпевшей. Он рассказал полицейским, что в подъезде дома к его 10-летней дочери цеплялся взрослый мужчина.

Смотрите также Создал лагерь, чтобы насиловать детей: во Львове будут судить злоумышленника

Девушке удалось вырваться из рук насильника и прибежать домой физически невредимой.

Что известно о задержании педофила в Киеве

Развратные действия в отношении ученицы злоумышленник совершил днем ​​3 марта, когда потерпевшая шла из школы.

После нападения на девочку мужчина выбежал из подъезда и скрылся.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители выяснили маршрут подозреваемого и смогли установить его личность.

Менее чем через сутки после попытки изнасилования злоумышленника задержали. Им оказался заместитель директора одной из школ столицы.

Следствие по факту развращения несовершеннолетних еще продолжается, однако задержанному уже объявили о подозрении. Вскоре суд будет выбирать ему меру пресечения.

Если служители Фемиды признают фигуранта производства виновным, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на 3 года после освобождения. Впрочем, шансов устроиться на такую ​​работу с судимостью по этой статье у мужчины практически не будет.

Смотрите видео с задержанным в Киеве педофилом: