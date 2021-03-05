Заместитель директора киевской школы пытался изнасиловать 10-летнюю девочку: видео
Правоохранители задержали подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней школьницы. Преступление произошло 3 марта, а через сутки после этого подозреваемый уже давал показания следователям.
Источник:Полиция Украина
О попытке сексуального преступления в отношении несовершеннолетней правоохранители узнали от отца потерпевшей. Он рассказал полицейским, что в подъезде дома к его 10-летней дочери цеплялся взрослый мужчина.
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Девушке удалось вырваться из рук насильника и прибежать домой физически невредимой.
Что известно о задержании педофила в Киеве
- Развратные действия в отношении ученицы злоумышленник совершил днем 3 марта, когда потерпевшая шла из школы.
- После нападения на девочку мужчина выбежал из подъезда и скрылся.
- С помощью камер видеонаблюдения правоохранители выяснили маршрут подозреваемого и смогли установить его личность.
- Менее чем через сутки после попытки изнасилования злоумышленника задержали. Им оказался заместитель директора одной из школ столицы.
Следствие по факту развращения несовершеннолетних еще продолжается, однако задержанному уже объявили о подозрении. Вскоре суд будет выбирать ему меру пресечения.
Если служители Фемиды признают фигуранта производства виновным, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на 3 года после освобождения. Впрочем, шансов устроиться на такую работу с судимостью по этой статье у мужчины практически не будет.
Смотрите видео с задержанным в Киеве педофилом:
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