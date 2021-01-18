В Киеве нашли мертвым индийца, который работал дворником на Борщаговке. Он не смог зайти в ночлежку, которую ему предоставил в пользование ЖЭК и пошел спать в заброшенный автобус. На улице был сильный мороз – он замерз насмерть.

Мужчину звали Аптаром, его знали все жители района – это была обездоленный, но добрый и безотказный человек, говорят киевляне, которые шокированы трагической гибелью 37-летнего индийца. О его смерти стало известно из соцсетей – об этом написала пользовательница Лада Элоскова, передает 24 канал.

Читайте также Уголовное производство открыто: киевлянина, который избил и выбросил на улицу щенка, ищет полиция

Работал нелегально

В ЖЭКе открестились от Аптара – сказали, что он никогда не работал дворником у них, хотя его коллеги и все жители района об этом знают. Подробности сообщает сайт "Сегодня".

Он действительно убирал наши дворы, иногда мы его просили за небольшое вознаграждение перенести громоздкие вещи. Был очень добрым и безотказным человеком,

– рассказала жительница дома на проспекте Леся Курбаса.

На этой работе Аптар работал 2 года – ему очень мало платили, вероятно из-за того, что он не мог устроиться официально.

Обстоятельства смерти

У мужчины были нарушения сердечно-сосудистой системы и он попал в больницу, из которой то ли убежал сам, то ли его выписали.

Аптар вернулся в ночлежку – подвальное помещение для дворников, но зайти туда не смог. На дверях был новый замок. Неизвестно в каком состоянии был человек – возможно он был слаб и плохо себя чувствовал.



Так выглядит место, где жил Аптар / Фото "Сегодня"

По словам жителей района он был в рубашке, брюках и с перемотанной головой.

Аптар далеко не смог уйти – залез в заброшенный старый автобус, который стоит во дворах дома (Героев Космоса, 1) и там замерз насмерть – на улице тогда было -11 градусов.



В этом автобусе и встретил свою смерть Аптар / Фото "Сегодня"

Местные жители винят в этом руководство ЖЭКа.

ЖЭКу стало понятно, что он потеряет работоспособность на какое-то время. А им такой вариант не подходит. Они сказали, что он уволен, закрыли подвал и забрали ключи,

– пишет Лада Елоскова.

Впрочем, руководство ЖЭКа настаивает, что у Аптара были ключи от подвала.

В полиции открыли уголовное производство по статье "убийство", но правоохранители не исключают, что следователи смогут переквалифицировать статью на "Оставление в опасности".

Полиция уже проинформировала представительство Индии в Украине, дипломаты пообещали после окончания судебно-медицинской экспертизы взять на себя расходы, связанные с похоронами этого человека.

Аптар / Фото "Сегодня"

У него в Индии остались мама и брат.