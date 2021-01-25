Старушку Opel Astra, на которую наклеили отметки центра специального назначения российской ФСБ, заметили 25 января возле магазина "Баул" на Позняках в Киеве.

Зарегистрирована машина, по предварительным данным, в Славянске Донецкой области. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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О владельце автомобиля с символикой террористического подразделения страны-агрессора местные жители якобы сообщили СБУ.

Что известно о машине, ездящей с эмблемой ФСБ в Киеве



Opel с символикой террористического подразделения ФСБ / Фото OBOZREVATEL

Согласно открытым базам данных, машина с номерами AH8288AC принадлежит жителю освобожденного от оккупантов в 2014 году Славянска.

Приобрел ее мужчина, судя по всему, в 2016 году. По крайней мере последняя перерегистрация на нового собственника проходила именно тогда.

Почему именно водитель Opel ездит по свободным от оккупантов городам с символикой российских убийц, неизвестно.



Эмблема российского спецподразделения ФСБ / Фото из открытых источников

Также не ясно, имеет ли он какое-то отношение к боевым действиям на Донбассе и к российской спецслужбе.

В пресс-службе полиции Дарницкого района Киева в комментарии 24 канала по поводу этого инцидента отметили, что никаких сообщений от граждан не получали.