Царь-балкон уже не в тренде: в Киеве заметили балкон с саркофагом бога
В Киеве на Татарке прохожие заметили, что на одном из балконов стоит древнеегипетский саркофаг. Киевляне, которые увидели его вечером, подчеркнули, что он еще и мистически светится.
Источник:24 канал
Местные жители фотографируют невероятное украшение балкона и делятся фотографиями в соцсетях. Статуя похожа на саркофаг с изображением бога Солнца – Ра. Именно его изображали с головой птицы.
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Не царь, а фараон-балкон
Вечером артефакт создает атмосферу загадочности. "Когда темно, он величественно выглядит в желтом сиянии", – пишет в комментариях киевлянин Александр Хохолин.
Древнеегипетский саркофаг на балконе в Киеве / Фото Vgorode.ua
Правда, днем такой изысканный элемент декора довольно странно выглядит на фоне самой многоэтажки. Впрочем, люди предполагают, что в этой квартире живут люди из сферы кино или любители косплея.
Царь-балконы запретят
В Киеве планируют утвердить в городском совете новые правила модификации фасадов домов. Владельцам недвижимости будет сложнее обустраивать так называемые "царь-балконы", а также устанавливать охладители для кондиционеров.
В планах города – жестче штрафовать за утепленные и разукрашенные балконы и охладители от кондиционеров, которые портят конденсатом фасады.
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