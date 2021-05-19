Впрочем, есть еще одна версия, что эта машина сломана – а этот кабель не смогли вытащить. Но первая версия выглядит более реальной.

Актуальные новости столицы Под Киевом Mercedes после сильного лобового столкновения с Opel влетел в остановку: видео

Детали этого инцидента пока неизвестны.

Истории об эвакуаторах

Эвакуаторы довольно часто попадают в курьезные или скандальные ситуации.

Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что эвакуатор забрал автомобиль просто с ребенком в салоне. После того, как коммунальщики поняли ошибку, машину пришлось поставить на землю, а мать забрала мальчика, который сидел на заднем сиденье.

Курьезный случай произошел в Киеве возле Золотых ворот – во время погрузки машины на эвакуатор, уличный музыкант решил сыграть печальную мелодию.

А в прошлом году в Киеве на эвакуаторе увезли сказочную карету.



Эвакуатор везет карету / фото из фейсбука vasyl.zadvornyy

Это интересно! В течение апреля 2021 года в Киеве муниципальные службы в целом эвакуировали 6 348 автомобилей. Впрочем, как отмечают эксперты, киевские эвакуаторы не улучшают ситуацию с пробками. Об этом говорится на сайте Авто24.