Впрочем, есть еще одна версия, что эта машина сломана – а этот кабель не смогли вытащить. Но первая версия выглядит более реальной.
Актуальные новости столицы Под Киевом Mercedes после сильного лобового столкновения с Opel влетел в остановку: видео
Детали этого инцидента пока неизвестны.
Истории об эвакуаторах
Эвакуаторы довольно часто попадают в курьезные или скандальные ситуации.
Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что эвакуатор забрал автомобиль просто с ребенком в салоне. После того, как коммунальщики поняли ошибку, машину пришлось поставить на землю, а мать забрала мальчика, который сидел на заднем сиденье.
Курьезный случай произошел в Киеве возле Золотых ворот – во время погрузки машины на эвакуатор, уличный музыкант решил сыграть печальную мелодию.
А в прошлом году в Киеве на эвакуаторе увезли сказочную карету.
Эвакуатор везет карету / фото из фейсбука vasyl.zadvornyy