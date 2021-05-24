Фото сразу стало вирусным в соцсетях. Поскольку к зрелищу эвакуированных машин в столице все привыкли, но такого, чтобы специализированный грузовик тянул другой эвакуатор с автомобилем, никто не видел.

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Из-за чего именно эвакуатору понадобилась помощь, неизвестно.

Правилами не урегулирован

В правилах дорожного движения о таком способе эвакуации машин ничего не сказано. Впрочем, ПДД предусматривает перевозку спецсредством лишь одной машины, если другое не обусловлено конструкцией.

Вполне вероятно, что эвакуатор, который забрал машину из-за нарушения правил парковки, сломался. А поскольку во время загрузки в системе инспекторов по парковке машины сразу считаются доставленными на штрафплощадки, отвозить Ford пришлось таким способом.

На место, как отмечают пользователи соцсетей, прибыл крупный эвакуатор, который и довез оба транспортных средства на спецплощадку.

Пользователи также высказывали мнения о том, что эвакуатор с легковушкой нарушил правила парковки. Впрочем, подобное ну очень маловероятно.

Эвакуаторы в Киеве являются одним из самых эффективных средств борьбы с неправильной парковкой. Большое количество водителей оставляет свои машины в неположенных для этого местах, из-за чего происходят аварии и усложняется проезд. Впрочем, многие автомобилисты недовольны подобными мерами, поскольку считают, что штраф с оплатой услуг штрафплощадки – слишком суровое наказание за нарушение.