На самом деле ничего таинственного "тарелка" не скрывает. Это просто инсталляция, которую сделали люди на планете Земля, чтобы привлечь внимание.

А это уже не шутки Пентагон подтвердил подлинность очередного видео с НЛО: Обама заявил, что видел записи

Где можно увидеть "тарелку"

Объект установили на улице Медовой, возле Музея авиации. Довольно забавно, что такой якобы неземной летающий аппарат привезли на эвакуаторе.



Вот так это выглядело / Фото сайта издания "Сегодня"

НЛО в Киеве

Следует подчеркнуть, что это не первый раз в Киеве такое случается. В 2018 году в СМИ также сообщали, что по улицам столицы на эвакуаторе возили НЛО.



Еще один неопознанный объект / Фото сайта "ТопЖир"

Напомним, что недавно в Киеве таки видели неопознанные летающие объекты – парад загадочных огней напугал людей, впрочем, оказалось, что к этому причастен Илон Маск. Это были спутники, запущенные компанией SpaceX.