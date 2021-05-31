На самом деле ничего таинственного "тарелка" не скрывает. Это просто инсталляция, которую сделали люди на планете Земля, чтобы привлечь внимание.

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Где можно увидеть "тарелку"

Объект установили на улице Медовой, возле Музея авиации. Довольно забавно, что такой якобы неземной летающий аппарат привезли на эвакуаторе.

У Києві помітили летючу тарілку
Вот так это выглядело / Фото сайта издания "Сегодня"

НЛО в Киеве

Следует подчеркнуть, что это не первый раз в Киеве такое случается. В 2018 году в СМИ также сообщали, что по улицам столицы на эвакуаторе возили НЛО.

НЛО на евакуаторі у Києві
Еще один неопознанный объект / Фото сайта "ТопЖир"

Напомним, что недавно в Киеве таки видели неопознанные летающие объекты – парад загадочных огней напугал людей, впрочем, оказалось, что к этому причастен Илон Маск. Это были спутники, запущенные компанией SpaceX.