Новый маршрут, или междугородные перевозки: киевляне спорят из-за необычных и новых автобусов

На днях жители столицы увидели на улицах Киева необычные желтые автобусы марки Volvo. Транспортные средства ехали по Борщаговке и Позняках, по районам Святошиного Севастопольской площади, но не брали пассажиров.

Фотографии загадочных автобусов, окрашенных в яркий желтый цвет, сразу же появились в соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что власти Киева испытывают новые маршруты для общественного транспорта. Другие же писали о нерегулярных перевозках.

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Кроме того, как выяснилось, недавно такие маршруты видели в Киеве и раньше. Тогда на них была надпись "дети".

Вероятно, рассчитывают экономичность

По данным издания "Сегодня", в КГГА предположили, что появлением автобусов Volvo перевозчик решил показать, на чем будет возить пассажиров.



Необычные для Киева автобусы вскоре могут выпустить на новые маршруты / Фото Kyiv.Media

Это автобусы большой вместимости. В них смогут перевозить до 80 пассажиров. Автобусы не новые – 2010 года выпуска. Недавно прошел конкурс на городские маршруты, наверное, перевозчик решил продемонстрировать, какие транспортные средства будут возить киевлян,

– отметили в службе перевозок КГГА.

Автобусы, по предварительным данным, принадлежат компании из Белой Церкви "Транс-Сити". Она недавно приобрела 13 таких транспортных средств, вероятно, для использования их в Киеве.



Автобусы ездят по Киеву уже больше недели / Фото Kyiv.Media

Впрочем, для того, чтобы выпустить автобусы на маршруты, предприятию необходимо вычислить их экономичность.

Какими именно маршрутам будут курсировать Volvo, пока неизвестно.