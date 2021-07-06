Видео опубликовали в соцсетях. Мужчина в рясе выглядит вычурно.

Еще одно забавное видео В Киеве женщина залезла на капот авто, чтобы его не забрал эвакуатор

Поп катался на самокате

Он быстро передвигался по центральным улицам столицы и якобы делал это не впервые. Пока неизвестно это настоящий священник, или же актер, который оделся в такой наряд.

В Киеве заметили священника на электросамокате: видео

Другой случай

Ранее в столице произошел другой инцидент – пьяный мужчина в рясе и с крестом приставал к людям. Как выяснилось, это был не настоящий поп. Якобы он занимался мошенничеством – просил у людей деньги на строительство храма, но средства шли совсем на другое.