В Киеве "заминировали" Минкультуры и Цирк
В Киеве вечером 14 марта поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Министерства культуры и Цирка. Пришлось эвакуировать более 600 человек, однако взрывчатки не нашли.
Источник:"Киев Оперативный"
Как информируют СМИ, в сообщении якобы говорилось о том, что человек со взрывчаткой сидит в зале. Единственным требованием "минера" было увольнение директора Цирка.
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Взрывчатки специалисты не обнаружили
Правоохранители и взрывотехники сразу отправились на проверку информации. Как сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию, пришлось эвакуировать около 650 человек. Однако при проверке никаких взрывчатых веществ не нашли.
Отметим, что только 4 марта в Киеве "минировали" 2 станции метрополитена – "Крещатик" и "Университет". Информация оказалась "шуткой", ведь ничего подозрительного взрывотехники не нашли.
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