В Киеве вечером 14 марта поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Министерства культуры и Цирка. Пришлось эвакуировать более 600 человек, однако взрывчатки не нашли.

Как информируют СМИ, в сообщении якобы говорилось о том, что человек со взрывчаткой сидит в зале. Единственным требованием "минера" ​​было увольнение директора Цирка.

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Взрывчатки специалисты не обнаружили

Правоохранители и взрывотехники сразу отправились на проверку информации. Как сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию, пришлось эвакуировать около 650 человек. Однако при проверке никаких взрывчатых веществ не нашли.

Отметим, что только 4 марта в Киеве "минировали" 2 станции метрополитена – "Крещатик" и "Университет". Информация оказалась "шуткой", ведь ничего подозрительного взрывотехники не нашли.

Обратите внимание! В начале марта Верховная Рада ужесточила ответственность за фейковые "минирования". На этом настаивал Кабмин из-за угрожающей ситуации со звонками о взрывчатке. Согласно закону, наказанием для любителей "шуток о минировании" может стать заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.