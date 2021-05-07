После получения анонимного звонка из помещений торгово-развлекательных центров немедленно начали выводить персонал и посетителей. Взрывотехники проверяют здания на наличие опасных предметов.

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Во всех местах, на которые указали злоумышленники находятся медики скорой и спасатели ГСЧС.

Что известно о массовом заминировании в Киеве

Среди объектов, где якобы есть взрывчатка, – один из крупнейших ТРЦ столицы Ocean Plaza. Судя по количеству людей на Лыбедской площади, в помещении, перед сообщением о заминировании находились более 1 тысячи человек.

В отделе коммуникации полиции Киева в комментарии 24 канала утверждают, что информацию о заминировании правоохранители получили по электронной почте. Злоумышленники указали, что взрывчатку заложили в станциях метро и ТРЦ Шевченковского района столицы.

Если взрывотехники и кинологи не найдут ни одного взрывоопасного предмета, следователи смогут открыть уголовное производство относительно фейкового заминировании.

За совершение такого преступления Уголовный кодекс предусматривает от 2 до 6 лет заключения, а также конфискацию имущества.

С 3 по 7 мая в Киеве, каждый день фиксируют сообщения о заминировании станций метро или других объектов. К счастью, ни разу кинологи и взрывотехники не нашли взрывчатки.