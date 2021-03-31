В Киеве "заминировали" российское посольство
В Киеве 31 марта правоохранители проверяют сообщение о возможном минировании. Говорится о посольстве России, Киевском апелляционном суде и жилом комплексе Time.
Источник:Укринформ
Что известно о "заминировании" посольства
Правоохранители отреагировали на сообщение о возможном минировании. Они приехали на место происшествия, чтобы обследовать территорию.
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Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы управлений полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками,
– заявили в полиции.
Зеленский усилил ответственность за фейковые минирования
25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за заведомо ложное сообщение о заминировании. Теперь нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.
К ответственности привлекут, если сообщение будет касаться критически важных объектов инфраструктуры, зданий, обеспечивающих деятельность госорганов, учреждений здравоохранения и образования.
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