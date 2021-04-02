В Киеве наблюдается напряженная ситуация в больницах из-за эпидемии коронавируса. В медучреждениях почти заполнены места с системой подачи кислорода.

В столице, по словам министра здравоохранения наихудшая ситуация со свободными местами для больных COVID-19. Впрочем, в тех регионах, которые первые попали в "красной зоны", ситуация улучшается. Заполненность кроватей там около 50% и ниже.

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Где наихудшая ситуация

Степанов назвал регионы у которых больше всего заняты койки с кислородом в больницах для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Вот этот список:

Киев – 84%

Львовская область – более 71%

Николаевская область – 71,5%

Житомирская область – более 70%

Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах очень напряженной. В красной зоне карантина находятся 11 областей. За минувшие сутки заболели 19 893 украинца и, к сожалению, 433 человека мы потеряли за прошедшие сутки в этой войне с COVID-19,

– сказал Степанов.

О штаммах вируса

Министр также напомнил, что в Украине уже курсируют британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые более опасны. Поэтому маски и дистанция должны сохраняться.

Напомним, что в Киеве с 5 по 16 апреля ввели жесткий карантин – ввели дополнительные запреты и ограничения, несмотря на то, что столица до того и так находилась в "красной зоне".