В Киеве занято почти 84% коек с кислородом: ситуация в больницах напряженная
В Киеве наблюдается напряженная ситуация в больницах из-за эпидемии коронавируса. В медучреждениях почти заполнены места с системой подачи кислорода.
Источник:Максим Степанов
В столице, по словам министра здравоохранения наихудшая ситуация со свободными местами для больных COVID-19. Впрочем, в тех регионах, которые первые попали в "красной зоны", ситуация улучшается. Заполненность кроватей там около 50% и ниже.
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Где наихудшая ситуация
Степанов назвал регионы у которых больше всего заняты койки с кислородом в больницах для больных коронавирусной болезнью COVID-19. Вот этот список:
- Киев – 84%
- Львовская область – более 71%
- Николаевская область – 71,5%
- Житомирская область – более 70%
Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах очень напряженной. В красной зоне карантина находятся 11 областей. За минувшие сутки заболели 19 893 украинца и, к сожалению, 433 человека мы потеряли за прошедшие сутки в этой войне с COVID-19,
– сказал Степанов.
О штаммах вируса
Министр также напомнил, что в Украине уже курсируют британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые более опасны. Поэтому маски и дистанция должны сохраняться.
Напомним, что в Киеве с 5 по 16 апреля ввели жесткий карантин – ввели дополнительные запреты и ограничения, несмотря на то, что столица до того и так находилась в "красной зоне".
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