Из-за введения спецпропусков в общественном транспорте Киева, утром 5 апреля услуги такси увеличились в цене сразу в несколько раз. Заоблачные суммы возникли из-за повышенного спроса и отсутствия альтернатив.

В соцсетях пользователи делятся скриншотами приложений служб такси. Цены в столице увеличились как минимум втрое. Актуально Спекуляция спецпропусками: в Киеве подпольно продают проездные документы в локдаун Что известно о подорожании Цены на столичное такси стремительно взлетели утром 5 апреля.

Вероятно, причиной тому стал большой спрос, потому что не все руководители получили для своих работников спецпропуски. На дорогах – сильные пробки, констатируют водители автомобилей.

В соцсетях появилось множество возмущенных постов со скиншотами о стоимости поездок самых популярных сервисов такси Uklon, Bolt и Uber. Проехать до 10 километров в Киеве сегодня обойдется примерно в 250 гривен.

Если расстояние будет достигать около 15 километров – проезд будет стоить от 400 гривен и более. Сейчас представители служб такси не комментируют эту ситуацию. Что предшествовало повышению цен В Киевском горсовете ввели дополнительные ограничения.

В частности, ограничили количество пассажиров в транспорте и ввели спецпропуски.

Стоимость проезда в маршрутках выросла, а количество машин на маршруте – уменьшилось.

На главных дорожных артериях города фиксируют пробки до 9 баллов.