Не только пробки помеха: в Киеве в понедельник заоблачно подорожало такси
В Киеве критически возросла стоимость такси / "Корреспондент"
Из-за введения спецпропусков в общественном транспорте Киева, утром 5 апреля услуги такси увеличились в цене сразу в несколько раз. Заоблачные суммы возникли из-за повышенного спроса и отсутствия альтернатив.
Источник:24 канал
В соцсетях пользователи делятся скриншотами приложений служб такси. Цены в столице увеличились как минимум втрое.
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Что известно о подорожании
- Цены на столичное такси стремительно взлетели утром 5 апреля.
- Вероятно, причиной тому стал большой спрос, потому что не все руководители получили для своих работников спецпропуски. На дорогах – сильные пробки, констатируют водители автомобилей.
- В соцсетях появилось множество возмущенных постов со скиншотами о стоимости поездок самых популярных сервисов такси Uklon, Bolt и Uber.
- Проехать до 10 километров в Киеве сегодня обойдется примерно в 250 гривен.
- Если расстояние будет достигать около 15 километров – проезд будет стоить от 400 гривен и более.
Сейчас представители служб такси не комментируют эту ситуацию.
Что предшествовало повышению цен
- В Киевском горсовете ввели дополнительные ограничения.
- В частности, ограничили количество пассажиров в транспорте и ввели спецпропуски.
- Стоимость проезда в маршрутках выросла, а количество машин на маршруте – уменьшилось.
- На главных дорожных артериях города фиксируют пробки до 9 баллов.
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