До окончания усиленных карантинных ограничений жители столицы могут с легкостью принять у себя четырехлапого друга из приюта, не сталкиваясь с трудностями трансфера собаки или котика.

О запуске в Киеве бесплатного такси для брошенных животных сообщили в пресс-службе КГГА. Доставлять будут животных из приюта работники службы "Зоопомощь".

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Новые хозяева получат не только верного друга, но и полный пакет документов.

Как воспользоваться услугой бесплатной доставки животных из приюта



Чтобы новые владельцы не переживали о том, как забрать домашнего любимца из приюта, им надо лишь:

позвонить по телефону 098-828-14-14;

написать в фейсбуке на страницу Центра защиты животных;

Для того чтобы воспользоваться услугой бесплатного такси для животных к новому дому, киевлянам нужно указать имя собачки или котика, а также договориться об удобном для них времени.

Привозить будут животных с соблюдением всех карантинных требований.

Услуга будет действовать только до завершения жесткого карантина – 24 января.