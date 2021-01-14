На время локдауна: в Киеве запустили сервис бесплатной доставки животных из приютов
До окончания усиленных карантинных ограничений жители столицы могут с легкостью принять у себя четырехлапого друга из приюта, не сталкиваясь с трудностями трансфера собаки или котика.
О запуске в Киеве бесплатного такси для брошенных животных сообщили в пресс-службе КГГА. Доставлять будут животных из приюта работники службы "Зоопомощь".
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Новые хозяева получат не только верного друга, но и полный пакет документов.
Как воспользоваться услугой бесплатной доставки животных из приюта
Чтобы новые владельцы не переживали о том, как забрать домашнего любимца из приюта, им надо лишь:
- позвонить по телефону 098-828-14-14;
- написать в фейсбуке на страницу Центра защиты животных;
Для того чтобы воспользоваться услугой бесплатного такси для животных к новому дому, киевлянам нужно указать имя собачки или котика, а также договориться об удобном для них времени.
Привозить будут животных с соблюдением всех карантинных требований.
Услуга будет действовать только до завершения жесткого карантина – 24 января.
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