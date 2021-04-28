После выхода Киева из локдауна в столице отменят возможность бесплатного пользования коммунальными парковочными площадками. Кроме того, власти города планируют усилить контроль за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения при парковке.

По словам Виталия Кличко, после ослабления строгих карантинных ограничений в Киеве начнет работать автоматическая система фиксации нарушений парковки. Таким образом власти столицы хотят заставить жителей столицы не оставлять машины в местах, где это запрещено правилами.

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Мэр подчеркнул, что неправильно припаркованные машины существенно затрудняют движение и приводят к ухудшению ситуации на дорогах.

Штрафы и оплата – через "Киев цифровой"

Кличко объяснил, что проблемы с транспортом в Киеве случаются из-за того, что дорожная инфраструктура города не рассчитана на быстрый трафик.

Для улучшения контроля за автовладельцами специалисты разработали для инспекторов по парковке специальную программу. Ее интегрируют в приложение "Киев цифровой".

В программе будут как интерактивная карта парковок, так и сервисы уплаты штрафов за нарушение парковки. Также в нее добавят возможность оплаты услуг парковки.

После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение, и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. Инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения, – отметил Кличко.

Мэр также говорит, что власть Киева работает над оптимизацией пространства для парковки, а также увеличением количества парковочных площадок. Параллельно с этим в столице хотят увеличить численность инспекторов по парковке.

Проблема с плохой культурой парковки в столице является вопиющей. Поскольку огромное количество автовладельцев предпочитает оставлять машины посреди улицы, на велосипедных дорожках и пешеходных переходах, но не пользоваться платными паркингами. Борются с этим достаточно эффективным путем – эвакуацией на штрафплощадки.