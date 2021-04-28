В Киеве запустят автоматическую фиксацию нарушений при парковке
После выхода Киева из локдауна в столице отменят возможность бесплатного пользования коммунальными парковочными площадками. Кроме того, власти города планируют усилить контроль за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения при парковке.
Источник:КГГА
По словам Виталия Кличко, после ослабления строгих карантинных ограничений в Киеве начнет работать автоматическая система фиксации нарушений парковки. Таким образом власти столицы хотят заставить жителей столицы не оставлять машины в местах, где это запрещено правилами.
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Мэр подчеркнул, что неправильно припаркованные машины существенно затрудняют движение и приводят к ухудшению ситуации на дорогах.
Штрафы и оплата – через "Киев цифровой"
- Кличко объяснил, что проблемы с транспортом в Киеве случаются из-за того, что дорожная инфраструктура города не рассчитана на быстрый трафик.
- Для улучшения контроля за автовладельцами специалисты разработали для инспекторов по парковке специальную программу. Ее интегрируют в приложение "Киев цифровой".
- В программе будут как интерактивная карта парковок, так и сервисы уплаты штрафов за нарушение парковки. Также в нее добавят возможность оплаты услуг парковки.
После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение, и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. Инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения, – отметил Кличко.
Мэр также говорит, что власть Киева работает над оптимизацией пространства для парковки, а также увеличением количества парковочных площадок. Параллельно с этим в столице хотят увеличить численность инспекторов по парковке.
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