В Киеве в апреле планируют запустить социальный сервис – такси для детей с инвалидностью. Для этой работы будут обучать водителей.

Автомобили также будут подбирать особого класса, чтобы они были удобными для детей. Сейчас планируется выделить 20 – 40 автомобилей, и они будут курсировать с определенными ограничениями: ездить по заранее указанным маршрутам и ограниченное количество поездок. Впрочем, в дальнейшем планируют увеличить количество транспорта.

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Пилот был удачным

Такой сервис уже испытали в прошлом году – с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Участие в проекте приняли 140 детей, которые совершили более 600 поездок.

В Киеве детей с инвалидностью свыше 12 тысяч.

Пилот был удачным, поэтому в КГГА взялись за внедрение этого проекта.

В этом году мы рассчитываем на обслуживание определенного количества детей с инвалидностью, которые смогут пользоваться этой услугой и на постоянной основе,

– подчеркнул директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.

Впрочем, он отметил, что не все дети смогут получить такую услугу – "в этом году мы сможем покрыть только треть этого объема". В будущем власти планируют увеличить количество такси.

Как получить такую услугу

Родители или опекуны ребенка с инвалидностью смогут обратиться в районное Управление соцзащиты, предоставить определенный перечень документов. Затем ребенка внесут в базу, и он сможет пользоваться специализированным транспортом.

Также директор Департамента соцполитики отметил, что требования к автомобилям и таксистам будут достаточно жесткие.

Во-первых, автомобили должны быть определенного класса и специально обустроены. Водители обязательно должны пройти курс обучения, чтобы уметь обращаться с человеком с инвалидностью. Также планируется брендирование автомобилей соцтакси, чтобы их узнавали другие участники дорожного движения.