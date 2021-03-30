Чиновники Министерства инфраструктуры хотят реанимировать речной туризм, в том числе и за счет обновления старых маршрутов и создания новых. Первые подобные перевозки могут начать работать уже в этом году.

Во время онлайн-совещания по развитию речного туризма руководитель Мининфраструктуры Владислав Криклий отметил, что уже в этом году из Киева могут запустить маршруты по Днепру в Чернобыль и Канев.

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По словам министра, для того, чтобы внутренние водные пути начали нормально функционировать, политикам и чиновникам надо разработать и принять почти 50 подзаконных актов.

Внутренний туризм в приоритете из-за пандемии

Криклий утверждает, что во вверенном ему ведомстве должны сделать все возможное, чтобы максимально использовать мощности Днепра.

На время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы мощности Днепра использовались не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки",

– отметил чиновник.

По данным экспертов, туристические маршруты в Канев и Чернобыль будут иметь спрос и будут оптимальными для старта речных перевозок украинцев.