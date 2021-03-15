Киевские чиновники начали работу круглосуточной горячей линии для взрослых во избежание случаев суицида среди подростков. Сейчас линия работает только в Святошинском районе города.

Работники райгосадминистрации призывают родителей обращаться за помощью к специалистам в случаях, если дети начали необычно вести себя по непонятным для взрослых причинам.

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Планируют ли начать такие же проекты в других районах столицы, пока неизвестно.

Какую помощь будут оказывать в Киеве родителям для предотвращения детских самоубийств

Представители РГА утверждают, что за профессиональной консультацией взрослым обращаться надо:

если взрослые заметили странное поведение детей;

когда ребенок попал под постороннее воздействие, которое может отразиться на психике;

если в телефоне подростка нашли что-то странное.

Вы можете сообщить оператору факты, которые настораживают и дают подозрения, а привлеченные специалисты предоставят вам профессиональную консультацию, конкретные советы, помогут разобраться в ситуации, направят в соответствующие службы (психологам, социальных педагогам, представителям киберполиции) для необходимого реагирования,

– отметили в РГА.

С начала года в Украине произошла волна случаев самоубийств детей. По данным полиции большинство суицидальных случаев связаны с деятельностью так называемых "групп смерти".