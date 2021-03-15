Из-за самоубийств детей: в Киеве заработала горячая линия помощи родителям
Киевские чиновники начали работу круглосуточной горячей линии для взрослых во избежание случаев суицида среди подростков. Сейчас линия работает только в Святошинском районе города.
Источник:Святошинская РГА
Работники райгосадминистрации призывают родителей обращаться за помощью к специалистам в случаях, если дети начали необычно вести себя по непонятным для взрослых причинам.
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Планируют ли начать такие же проекты в других районах столицы, пока неизвестно.
Какую помощь будут оказывать в Киеве родителям для предотвращения детских самоубийств
Представители РГА утверждают, что за профессиональной консультацией взрослым обращаться надо:
- если взрослые заметили странное поведение детей;
- когда ребенок попал под постороннее воздействие, которое может отразиться на психике;
- если в телефоне подростка нашли что-то странное.
Вы можете сообщить оператору факты, которые настораживают и дают подозрения, а привлеченные специалисты предоставят вам профессиональную консультацию, конкретные советы, помогут разобраться в ситуации, направят в соответствующие службы (психологам, социальных педагогам, представителям киберполиции) для необходимого реагирования,
– отметили в РГА.
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