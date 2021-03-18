Согласно официальной статистике, за минувшие сутки в Киеве выявили 1192 новых случая инфицирования коронавирусом. Это самый большой показатель среди всех городов Украины и самый большой за всю историю пандемии в столице.

Согласно официальной статистике, по состоянию на утро 18 марта в Киеве диагноз COVID-19 поставили 149 923 жителям. Количество больных коронавирусом постоянно увеличивается.

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При этом свободных койкомест с подачей кислорода в столице почти не осталось. Почти все опорные медицинские учреждения заполнены на 100%.

Сделали более 3 тысяч положительных тестов

В Минздраве утверждают, что в Киеве за минувшие сутки умерли 30 больных коронавирусом людей. Выздоровели 666 пациентов.

А вот количество людей с симптомами COVID-19 увеличилось на 1159.

При этом в статистике от Центра общественного здоровья внесены совсем другие цифры относительно количества подтвержденных за день новых случаев заболевания. Так, в лабораториях Киева сделали 10919 ПЦР тестов, которые выявили 3016 больных. Кроме того, с помощью 3516 сделанных экспресс-тестов на антиген обнаружили еще 779 инфицированных.

Скорее всего, расхождение цифр можно объяснить тем, что работники Минздрава вовремя не вносят в статистику информацию о заболевших после получения положительного результата тестирования. То же касается и данных о смертности, поскольку иногда среди внесенных в марте случаев можно найти людей, умерших в феврале.