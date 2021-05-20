В акции против строительства приняли участие около сотни человек. Активисты начали ломать забор, из-за этого и началась потасовка с полицией.

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Что хотят построить

В конце апреля киевляне зафиксировали на берегу озера Вырлица забор и подготовку площадки под строительство. По информации советника Виталия Кличко Алексея Гриценко, работы ведет компания ООО "Мрия-Инвест", которая якобы должна построить здесь торгово-офисный центр. Землю в аренду, компания получила еще в 2005 – 2007 годах.

В Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля города Киева сообщили — застройщик передавал в департамент декларацию о начале строительных работ датированную 2012-м годом и, как уверяют чиновники, департамент не регистрировал и не выдавал документов, которые давали бы право на выполнение подготовительных и строительных работ.

Что требуют активисты

Люди, которые пришли на акцию протеста требуют, чтобы озеро не трогали и сохранили зеленую зону. Строительство очередного ТРЦ, по мнению активистов, приведет к вымиранию растительности, которая в свою очередь является прибежищем для рыб, мелких животных и птиц.

Основное мелководье расположено на северном берегу, именно здесь застройщик начал деятельность на участке в 29,9 гектара.

Защищая озеро, мы боремся не только за сохранение ценной экосистемы, но прежде всего за безопасность и качество жизни каждого из нас! Чем дышать, где гулять и какие пейзажи созерцать за окном должна решать община – то есть мы с тобой,

– отмечают организаторы акции.

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Фотографии Макса Требухова LB.ua