В Киеве завершается отопительный сезон. В КГГА подвели итоги и отчитались о работе.

За последние два года в столице модернизировали более 270 километров тепловых сетей, что составляет 10% от общего количества. Уровень аварийности тепловых сетей в течение текущего отопительного сезона снизился на 15%. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Без масштабных аварий

Он отметил, что отопительный сезон проходил в непростых условиях, несмотря на резкую смену температуры внешнего воздуха.

Однако нам удалось избежать масштабных аварий и других катаклизмов. После возврата в управление нашего энергетического комплекса, фактически за два года мы заменили почти 270 км сетей. Это положительно повлияло на стабильность и надежность работы теплоснабжающей системы,

– отметил Пантелеев.

Отключить тепло раньше не получилось

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве планировали завершить отопительный сезон 5 апреля, чтобы дать возможность хоть немного сэкономить киевлянам. Впрочем, погодные условия этого сделать не позволили. Тепло начали отключать 12 апреля.