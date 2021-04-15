В Киеве завершается отопительный сезон
В Киеве завершается отопительный сезон. В КГГА подвели итоги и отчитались о работе.
Источник:КГГА
За последние два года в столице модернизировали более 270 километров тепловых сетей, что составляет 10% от общего количества. Уровень аварийности тепловых сетей в течение текущего отопительного сезона снизился на 15%. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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Без масштабных аварий
Он отметил, что отопительный сезон проходил в непростых условиях, несмотря на резкую смену температуры внешнего воздуха.
Однако нам удалось избежать масштабных аварий и других катаклизмов. После возврата в управление нашего энергетического комплекса, фактически за два года мы заменили почти 270 км сетей. Это положительно повлияло на стабильность и надежность работы теплоснабжающей системы,
– отметил Пантелеев.
Отключить тепло раньше не получилось
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве планировали завершить отопительный сезон 5 апреля, чтобы дать возможность хоть немного сэкономить киевлянам. Впрочем, погодные условия этого сделать не позволили. Тепло начали отключать 12 апреля.
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