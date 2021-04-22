В Киеве завершено расследование хищений в банке "Аркада": речь идет о 72 миллионах
В Киеве правоохранители завершили расследовать дело банка "Аркада". Материалы передали в суд. Известно, что речь идет о краже 72 миллионов гривен.
Источник:Офис генерального прокурора
О подозрении сообщили бывшему главе правления Константину Паливоде. Также на скамью подсудимых сядут 4 служащих банка и 4 руководителя подконтрольных "Аркаде" компаний.
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Дело наконец передают в суд
По результатам расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк.
Ранее суд арестовал офис банка "Аркада" в центре Киева. Это имущество признано "предметом уголовного преступления"
В сентябре 2020 года Паливоде уже избирали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест. Тогда речь шла о нанесении убытков на 50 миллионов гривен.
Также сообщалось, что достраивать объекты "Аркады" будет компания Stolitsa Group.
Предыстория:
- В августе 2020 года Правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2020 года начал процедуру вывода Банка "Аркада" с рынка.
- Банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.
- 3 сентября 2020 года президенту банка "Аркада" было сообщено о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен из фондов строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в Киеве.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".
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