В Киеве правоохранители завершили расследовать дело банка "Аркада". Материалы передали в суд. Известно, что речь идет о краже 72 миллионов гривен.

О подозрении сообщили бывшему главе правления Константину Паливоде. Также на скамью подсудимых сядут 4 служащих банка и 4 руководителя подконтрольных "Аркаде" компаний.

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Дело наконец передают в суд

По результатам расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк.

Ранее суд арестовал офис банка "Аркада" в центре Киева. Это имущество признано "предметом уголовного преступления"

В сентябре 2020 года Паливоде уже избирали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест. Тогда речь шла о нанесении убытков на 50 миллионов гривен.

Также сообщалось, что достраивать объекты "Аркады" будет компания Stolitsa Group.

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