Один из злоумышленников решил отомстить незнакомцу, ибо тот оскорбил его малолетнего сына. Он подговорил своего товарища стать соучастником преступления.
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Мужчину облили горючим веществом и подожгли. Он получил ожоги 80% тела. За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Подробности о жутком инциденте
Правоохранители получили вызов вечером 6 мая, около 19:30. Прохожие сообщили им, что на проспекте Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда.
Туда сразу же отправили спасателей, врачей и работников полиции. В полиции Киева заявили, что причастных к преступлению мужчин задержали в течение 2 часов.
Мы установили, что в недострой к мужчине пришли 2 местных жителя, которые сначала начали конфликт, избили его, а затем подожгли,
– отметил Андрей Крищенко, начальник полиции Киева.
Против правонарушителей открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью.
По словам Крищенко, следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Полиция задержала злоумышленников: смотрите видео
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