Один из злоумышленников решил отомстить незнакомцу, ибо тот оскорбил его малолетнего сына. Он подговорил своего товарища стать соучастником преступления.

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Мужчину облили горючим веществом и подожгли. Он получил ожоги 80% тела. За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Подробности о жутком инциденте

Правоохранители получили вызов вечером 6 мая, около 19:30. Прохожие сообщили им, что на проспекте Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда.

Туда сразу же отправили спасателей, врачей и работников полиции. В полиции Киева заявили, что причастных к преступлению мужчин задержали в течение 2 часов.

Мы установили, что в недострой к мужчине пришли 2 местных жителя, которые сначала начали конфликт, избили его, а затем подожгли,

– отметил Андрей Крищенко, начальник полиции Киева.

Против правонарушителей открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью.

Обратите внимание! Задержанные – уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

По словам Крищенко, следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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