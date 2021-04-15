В Киеве 15 апреля ночью и до 6 часов утра здание КГГА светилось бело-синими цветами флага Израиля. Инсталляцию открыли ко Дню независимости этой страны.

Это сделал лично мэр Виталий Кличко и посол Израиля Джоэл Лион. Интересно, что независимость Израиля была провозглашена 14 мая 1948 года, впрочем дата празднования иногда меняется. В этом году она пришлась на 15 апреля.

О дружбе с Италией Когда вернут голову орлу Данте и при чем здесь священники: в Киеве рассказали о судьбе памятника

О дружбе Киева и Израиля

Символическую инсталляцию сделали, чтобы подчеркнуть дружеские отношения столицы Украины и Израиля.

Мы гордимся, что у нашей страны и у Киева, в частности, есть такой надежный партнер как Израиль, с которым мы сотрудничаем, у которого учимся и перенимаем современные технологии управления городом,

– сказал Кличко.

Мэр также подчеркнул, что у нас есть трагические страницы истории, такие как Бабий Яр, но есть и светлые моменты. Кличко также вспомнил израильского политика Голду Меир, которая родилась в Киеве.

Здание КГГА в цветах Израиля / Фото пресс-службы КГГА

Напомним, ранее на столичной Парковой дороге символически открыли парк украинско-израильской дружбы.