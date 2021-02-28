В Киеве женщина провалилась под лед, спасая собаку: видео спасательной операции
В Киеве 27 февраля на Русановской протоке, недалеко проспекта Соборности, женщина провалилась под лед. Дело в том, что она хотела спасти собаку, которая провалилась под лед. Однако женщину постигла та же участь и их обоих доставали из воды спасатели.
Источник:ГСЧС
Детали инцидента
По информации спасателей, инцидент произошел утром, примерно в 09:46. Женщина гуляла с собакой рядом с Русановским каналом.
Важно "Реки обязательно выйдут из берегов": Украине следует готовиться к мощным паводкам
Домашний любимец выбежал на лед и провалился в воду. Его хозяйка сразу же бросилась самостоятельно спасать своего домашнего любимца. Однако лед был слишком хрупкий и она тоже провалилась под лед.
К месту происшествия направили спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Они достали женщину с собакой с помощью и передали их работникам медицинской помощи.
В действующих погодных условиях выходить на лед очень опасно. Будьте осторожны и берегите свою жизнь,
– попросили спасатели.
Заметим, что с начала февраля на украинском водоемах погибли 23 человека.
Что делать человеку, который провалился под лед
- Не паниковать.
- Если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе.
- Если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину.
- И не пытаться подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед.
Спасение женщины на Русановском канале: смотрите видео
Поделиться новостью