В Киеве 27 февраля на Русановской протоке, недалеко проспекта Соборности, женщина провалилась под лед. Дело в том, что она хотела спасти собаку, которая провалилась под лед. Однако женщину постигла та же участь и их обоих доставали из воды спасатели.

Детали инцидента

По информации спасателей, инцидент произошел утром, примерно в 09:46. Женщина гуляла с собакой рядом с Русановским каналом.

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Домашний любимец выбежал на лед и провалился в воду. Его хозяйка сразу же бросилась самостоятельно спасать своего домашнего любимца. Однако лед был слишком хрупкий и она тоже провалилась под лед.

К месту происшествия направили спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Они достали женщину с собакой с помощью и передали их работникам медицинской помощи.

В действующих погодных условиях выходить на лед очень опасно. Будьте осторожны и берегите свою жизнь,

– попросили спасатели.

Заметим, что с начала февраля на украинском водоемах погибли 23 человека.

Что делать человеку, который провалился под лед

Не паниковать.

Если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе.

Если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину.

И не пытаться подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед.

Спасение женщины на Русановском канале: смотрите видео