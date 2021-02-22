В результате аварии с участием 3 машин на улице Коллекторной в Киеве заблокирован проезд. Из-за этого утром 22 февраля фактически единственной дорогой для выезда с дач на Осокорках осталась центральная улица.

Именно в результате аварии, которая произошла из-за обычной наглости и попытки нарушить правила дорожного движения ради ускорения проезда, сейчас в пробке стоят сотни машин.

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По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Что известно об аварии на выезде из Осокорков в Киеве



Женщина на Nissan пыталась объехать пробку по встречке / Фото сообщества "Осокорки клуб"

На месте происшествия работают патрульные, которые составят протокол о нарушении ПДД, что привели к аварии.

ДТП произошло из-за крайне распространенное на этом месте нарушения: некоторые водители вылетают на встречную полосу, несмотря на машины, которые едут по нему, а потом требуют, чтобы их пропустили.

Таким образом владельцы в основном недешевых автомобилей пытаются придумать несколько минут и не прожить их в пробке.

Именно так, как утверждают свидетели происшествия, пыталась сделать владелица Nissan X-trail.



Владелице "японца" грозит штраф / Фото сообщества " Осокорки клуб"

Судя по всему, женщина была уверена, что владельцы Skoda Octavia и "ВАЗа" должны предоставить ей преимущество в движении, но этого не произошло. Разогнавшись, и поняв, что в поток машин ей уже не вернуться, женщина пыталась протиснуться между двумя легковушками. И задела оба.