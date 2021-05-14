Мужчина привел домой женщину, а утром, когда он проснулся, то оказалось, что Тамары нет. Она ушла, не попрощавшись, прихватив с собой серебряное кольцо и документы на дачу. На холодильнике женщина оставила записку: "Вася, ты лох".

Последние курьезные новости Пара потеряла кольцо за тысячу долларов в океане: его "украла" рыбка

Приметы мошенницы: серые трусики и красивые ягодицы

В заявлении, которое вероятно написали в полиции со слов мужчины, "Вася" указывает приметы мошенницы: "35 лет. 154 сантиметра, среднего телосложения, с большими красивыми ягодицами. Размер груди второй. Джинсы светло-синие, бюстгальтер серый, без пуш-апа. Трусики серые. На кофте пятна меда, поскольку мужчина кормил им женщину".

Познакомились возле подъезда

Также заявитель уточнил, что познакомился с Тамарой на днях возле подъезда, когда именно – не помнит, потому, что он был пьян. "Употребляли много разного алкоголя – последнее пили шампанское", рассказал он.



Скриншот заявления в полицию / Телеканал "Киев"

Она зарегистрирована в Оболонском управлении полиции города Киева 9 мая 2021 года. Поиски Тамары продолжаются.