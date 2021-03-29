Довольно забавная авария произошла днем 29 марта на Владимирском спуске в центре Киева. К ДТП привела череда событий, которая началась с того, что владелица Renault не поставила машину на ручной тормоз.

Припаркованный на спуске внедорожник вполне ожидаемо начал скатываться вниз, и выехал на проезжую часть. Некоторые водители смогли избежать столкновения с неуправляемой машиной, но у владелицы Mitsubishi не было шансов.

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"Француз" влетел в бок "японца". К счастью, удар был не очень мощным.

Испугалась и нажала газ

Как гласит запись из видео, через несколько секунд после удара потерпевшая водитель Mitsubishi спровоцировала еще более масштабную аварию.

Вместо того, чтобы выйти из машины и вызвать полицейских, женщина с перепугу решила уехать с места ДТП.

При этом бежать фактически было некуда, поскольку движение на этом участке дороги было очень оживленным.

Поэтому Mitsubishi влетел в Hyundai и Mercedes.

Никто из людей в результате аварии не травмировался. Поэтому на место даже не вызвали медиков скорой. Патрульные же составили протоколы относительно владелиц Renault и Mitsubishi. Они вроде бы совершили нарушение правил дорожного движения, что привело к аварии. Суд может оштрафовать их на 340 гривен.

Смотрите видео двойной аварии на Владимирском спуске в Киеве: