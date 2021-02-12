В Киеве женщина обманула пару из Китая, которой пообещала родить ребенка по программе суррогатного материнства. Она отдала им младенца за 400 тысяч гривен.

Об обмане знали и в клинике, в которой женщина имела несколько попыток переноса китайского эмбриона. Когда это не дало результата, женщина решила забеременеть от собственного мужа, а после рождения отдать ребенка паре из Китая.

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За это ей заплатить 400 тысяч гривен. Однако китайцы провели экспертизу и обнаружили, что это не их ребенок.

В клинике же скрыли информацию о том, что отдали им чужого младенца. Там даже внесли в справку заведомо ложную информацию после рождения ребенка по их генетического родства с ней.

Сейчас дело передали в суд. Женщине грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет. Ее обвиняют в торговле людьми.

Стоит подчеркнуть, что в Украине закон разрешает программы суррогатного материнства – когда женщина соглашается выносить ребенка, который является генетически родственным с биологическими родителями (хотя бы с одним из них). За такой помощью в нашу страну обращаются тысячи иностранцев – из Китая, Европы и другого мира. В их странах такие программы не разрешены или же они стоят в разы больше чем в Украине.