В Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка в Китай
В Киеве женщина обманула пару из Китая, которой пообещала родить ребенка по программе суррогатного материнства. Она отдала им младенца за 400 тысяч гривен.
Источник:Киевская городская прокуратура
Об обмане знали и в клинике, в которой женщина имела несколько попыток переноса китайского эмбриона. Когда это не дало результата, женщина решила забеременеть от собственного мужа, а после рождения отдать ребенка паре из Китая.
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За это ей заплатить 400 тысяч гривен. Однако китайцы провели экспертизу и обнаружили, что это не их ребенок.
В клинике же скрыли информацию о том, что отдали им чужого младенца. Там даже внесли в справку заведомо ложную информацию после рождения ребенка по их генетического родства с ней.
Сейчас дело передали в суд. Женщине грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет. Ее обвиняют в торговле людьми.
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