В Киеве женщина призналась, что выбросила из окна восьмого этажа 3-летнего мальчика. Это произошло на проспекте генерала Ватутина.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом заявила Киевская городская прокуратура.

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Детали инцидента

В дежурную часть Днепровского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок.

В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. Во время ее задержания последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить,

– отметили в сообщении.

Каково состояние мальчика

38-летней жительнице столицы сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка. 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу "Охматдет" в тяжелом состоянии.

Отметим! Действия женщины квалифицировали по 115-й статье Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка).

Сейчас в суд внесли ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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