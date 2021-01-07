В Киеве женщина выбросила ребенка из окна: каково состояние мальчика
В Киеве женщина призналась, что выбросила из окна восьмого этажа 3-летнего мальчика. Это произошло на проспекте генерала Ватутина.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом заявила Киевская городская прокуратура.
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Детали инцидента
В дежурную часть Днепровского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок.
В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. Во время ее задержания последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить,
– отметили в сообщении.
Каково состояние мальчика
38-летней жительнице столицы сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка. 3-летнего мальчика госпитализировали в больницу "Охматдет" в тяжелом состоянии.
Сейчас в суд внесли ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
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