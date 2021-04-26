Инцидент произошел в Днепровском районе Киева вечером 24 апреля. В многоэтажке из-за пожара в огненной ловушке оказались три человека.

Возгорание произошло на втором этаже дома вечером, когда большинство жителей находились дома. Пока бойцы ГСЧС ехали на место происшествия, женщине, в тамбуре квартиры которой произошел пожар, пришлось спасать своих детей самостоятельно. Выбежать из жилища она не могла из-за задымления.

Смотрите также Крупный пожар в Кривом Роге: огонь охватил более 100 квадратных метров – фото

Киевлянка спустила детей к соседям на первом этаже, но сама осталась в квартире.

Всех спасли



Пожар произошел на втором этаже / Фото ГСЧС Киева

Информация о пожаре в доме на улице Петра Запорожца, 13Б поступила в ГСЧС в 19:46 24 апреля.

Прибывшие на вызов выяснили, что огонь начался в общем коридоре на две квартиры. Пожар перекинулся в жилище местных жителей.

Во время тушения бойцы ГСЧС с помощью лестницы вытащили из квартир мужчину и женщину. Еще одну женщину спасатели вывели из дома с лестничной клетки.

Пострадавших чрезвычайники передали врачам скорой. В госпитализации никто не нуждался.



Жителей квартиры вытащили с помощью лестницы / Фото ГСЧС Киева

Огонь был локализован через 21 минуту после начала пожара. В 20:36 возгорание полностью ликвидировали.