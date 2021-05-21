Это произошло на проспекте Лобановского, 150. В соцсетях опубликовали видео диалога "полковницы" и мужчин, которые пытались ее остановить.

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Побила свою и чужие машины

О том, что она работает в полиции, женщина рассказала сама.

Я полковник милиции – пошел вон!

– сказала она в ответ одному из тех, кто просил ее остановиться и заглушить автомобиль.

Что сказали в полиции

В патрульной полиции Киева пока не подтверждают информацию о том, что женщина является полковником полиции, информирует сайт "Сегодня".

Является ли женщина полковником полиции – очень сомнительно, поскольку если бы это было так, то нам бы сообщили о таком инциденте,

– заявили в патрульной полиции Киева.

Объявили в розыск

Там также рассказали, что когда на место ДТП приехали настоящие полицейские, то женщины на месте не оказалось. Патрульные не смогли оштрафовать женщину, которая была за рулем автомобиля.

Правоохранители узнали, где она проживает – нашли ее квартиру, но никто не открыл дверь. ДТП оформлено, как дорожно-транспортное происшествие с пропавшим водителем.

Женщину объявили в розыск.