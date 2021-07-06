Видео опубликовали в соцсетях. "Героиня", сидя на машине уверяла, что водитель – человек с инвалидностью, и другие "должны это понять".
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Водителя не было на месте
Впрочем, самого водителя во время попытки эвакуации не было. Также на машине не было специального знака – "за рулем человек с инвалидностью".
В комментариях люди предполагают, что эта женщина – мать водителя. Однако доподлинно неизвестно, почему эта женщина защищала таким образом авто и чем закончилась эта история.
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Другие курьезные случаи
- Ранее на сайте 24 канала писали, как у Золотых ворот эвакуатор забирал машину, а уличный музыкант в это время сыграл грустную мелодию.
- Также в Киеве эвакуатор доставил в музей летающую тарелку.