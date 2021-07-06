В Киеве женщина залезла на капот авто, чтобы его не забрал эвакуатор: видео

В Киеве на Русановке женщина вылезла на капот Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор. Машину оставили в неположенном месте – на пешеходном переходе.

Видео опубликовали в соцсетях. "Героиня", сидя на машине уверяла, что водитель – человек с инвалидностью, и другие "должны это понять".

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Водителя не было на месте

Впрочем, самого водителя во время попытки эвакуации не было. Также на машине не было специального знака – "за рулем человек с инвалидностью".

В комментариях люди предполагают, что эта женщина – мать водителя. Однако доподлинно неизвестно, почему эта женщина защищала таким образом авто и чем закончилась эта история.

В Киеве женщина залезла на авто, чтобы его не забрал эвакуатор: видео

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