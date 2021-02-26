В Киеве 25 февраля в Днепровском районе в одном из переходов на женщину упала плитка. Ее госпитализировали с ушибами головы.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева пострадала 55-летняя жительница столицы.

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На место прибыла полиция, которая и вызвала скорую. Женщину госпитализировали с ушибом мягких тканей головы.

Осторожно, сосульки!

Кроме того, в Печерском районе произошел очередной случай травмирования из-за падения ледяной глыбы с крыши дома. 24-летнего парня госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, ушибом правого глаза, ссадинами головы и посттравматической гематомой.

В этот же день, 25 февраля аналогичный несчастный случай произошел и в Голосеевском районе. Об этом сообщал сайт 24 канала. После падения льда мужчина попал в реанимацию.

В столице последнюю неделю стало опасно ходить по улицам из-за резкой смены погоды с крыш подают сосульки.

Некоторые киевляне надевают шахтерские кассы, идя на улицу.

Сайт 24 канала подготовил полезные советы для людей.



Как уберечься от сосулек / Инфографика 24 канала