В Киеве продолжают фиксировать травмирование пешеходов от падения снега и льда с крыш домов. Только за один день – понедельник 22 февраля – в больницы попали 4 человека. Полиция опубликовала видео инцидента.

Женщина решила зайти в зону, которую оградили специальной лентой – похоже, что как раз в это время коммунальщики убирали снег с крыши дома и не знали, что кто-то может быть снизу.

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Инцидент произошел в центре столицы – на улице Прорезной.

Управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей — не парковать авто возле таких лент,

– говорится в сообщении полиции.

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Также правоохранители сообщили, что в городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1 700 гривен.

Осторожно, сосульки!

Как минимум четверо киевлян получили травмы и попали в больницу в результате падения с крыш сосулек, снега и ледовых глыб в понедельник 22 февраля, сообщает пресс-служба "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", а информирует Интерфакс. Люди получили ушибы и переломы.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве в Голосеевском районе на пожилую женщину упал снежно-ледовый кусок. Ее госпитализировали с ушибами поясничного отдела позвоночника и правого плеча.

Киевлян предостерегают – в столицу после тепла снова пришли морозы и появятся новые сосульки, которые будут падать во время потепления, которое ожидают уже завтра – 24 февраля.