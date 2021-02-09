Очередное ДТП с участием множества машин произошло вечером 9 февраля на улице Щусева в Киеве. Столкнулись 3 легковых автомобиля и внедорожник.

В результате аварии, в сторону массива Виноградарь образовался довольно серьезный затор. На месте происшествия работали полицейские и медики "скорой".

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Понадобилась ли помощь кому-то из водителей или пассажиров, находившихся в машинах во время столкновения, не известно.

Что известно об аварии на улице Щусева в Киеве

По предварительным данным, столкновение произошло из-за превышения скорости одним из водителей легковушки. Его автомобиль влетел во внедорожник, который в свою очередь зацепил еще 2 машины.

В результате столкновения автомобиля получили достаточно серьезные повреждения.

Из-за чего именно произошла авария, будут выяснять правоохранители.

Официальных комментариев от полиции по ДТП еще нет.

На Щусева, недалеко от станции метро Сырец, произошла масштабная авария с участием сразу 4 автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется,

– отметили в сообществе "Киев оперативный".

Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киеве: