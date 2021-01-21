Полицейские Киева задержали мужчину, которого подозревают в том, что он лишил жизни трех собак и нанес травмы еще одному щенку. За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Информацию об убийстве животных копы получили от брата владельца собак, сообщили в полиции Киева. Произошло все в квартире дома в Голосеевском районе.

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Злоумышленник, по данным следователей, был нетрезв. В его крови обнаружили 1,98 промилле алкоголя.

Что известно об убийстве щенков в Киеве

Как рассказал заявитель, 30-летний мужчина находился в квартире вместе со своим братом и его знакомой.

В какой-то момент он остался один с 4 щенками и начал их душить.

Таким образом мужчина убил 3 собаки, а еще одну – ударил по спине.

Пострадавшего щенка с травмой позвоночника госпитализировали в ветеринарную больницу.

Подозреваемый в ужасном преступлении, как выяснили правоохранители, ранее имел проблемы с законом из-за незаконного владения оружием.

Свой поступок он объяснил тем, что "собаки ему надоели". Вскоре злоумышленнику будут избирать меру пресечения.

Смотрите видео с задержанным убийцей собак в Киеве: