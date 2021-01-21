Убил 3 щенков, еще одного покалечил: в Киеве задержали живодера
Полицейские Киева задержали мужчину, которого подозревают в том, что он лишил жизни трех собак и нанес травмы еще одному щенку. За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Информацию об убийстве животных копы получили от брата владельца собак, сообщили в полиции Киева. Произошло все в квартире дома в Голосеевском районе.
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Злоумышленник, по данным следователей, был нетрезв. В его крови обнаружили 1,98 промилле алкоголя.
Что известно об убийстве щенков в Киеве
Как рассказал заявитель, 30-летний мужчина находился в квартире вместе со своим братом и его знакомой.
- В какой-то момент он остался один с 4 щенками и начал их душить.
- Таким образом мужчина убил 3 собаки, а еще одну – ударил по спине.
- Пострадавшего щенка с травмой позвоночника госпитализировали в ветеринарную больницу.
Подозреваемый в ужасном преступлении, как выяснили правоохранители, ранее имел проблемы с законом из-за незаконного владения оружием.
Свой поступок он объяснил тем, что "собаки ему надоели". Вскоре злоумышленнику будут избирать меру пресечения.
Смотрите видео с задержанным убийцей собак в Киеве:
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