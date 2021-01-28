Снегопад, который с прошлого вечера идет в столице, не будет останавливаться. Более того, в некоторые моменты может начаться дождь, который замерзнет при минусовой температуре.

Источник: пресс-служба ГСЧС Киева, пресс-служба КГГА

Из-за достаточно масштабного снегопада коммунальщикам приходится без остановки заниматься обработкой дорог и уборкой. Сейчас для этого привлекли 359 единиц спецтехники.

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Тротуары, а также ступеньки пешеходных переходов вручную убирают 236 работников коммунальных служб.

Будет хуже

Как утверждают в "Киевавтодоре" в первую очередь в столице уделяют внимание противогололедным средствам магистралей, спусков, подъемов, мостов и путепроводов, а также улиц с брусчаткой.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве 28 января будет гололед, замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.

На время непогоды водителей просят не пользоваться личным авто, а также не парковать машины на обочинах и в запрещенных местах. Такие машины будут эвакуировать, если они будут мешать расчистке дороги от снега.