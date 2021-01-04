Туман, окутавший столицу вечером 4 января, будет наблюдаться по меньшей мере до следующего утра. Из-за этого водителям стоит учитывать скорость движения и управлять транспортными средствами более аккуратно.

О том, что туман удержится в столице немножко дольше, чем предполагалось, предупредили в КГГА со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра. Согласно сообщению чиновников, видимость на дорогах города может быть недостаточной.

Смотрите также Из-за аномального тепла в Украине начали летать пчелы

Синоптики утверждают, что водители смогут оценивать ситуацию на 200-500 метров.

Более серьезные пробки и опасный воздух

Уровень опасности дорог, который прогнозируют эксперты – І желтый.

Кроме того, водителям надо подготовиться к осложнениям на дороге в виде пробок. Поскольку уменьшение скорости движения повлияет на время, которое нужно будет потратить на поездки.

Также обычно во время туманов в Киеве значительно ухудшается ситуация с воздухом. Из-за неблагоприятных погодных условий количество опасных веществ резко повышается.