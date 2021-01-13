С полудня 14 января в Киеве начнется серьезный снегопад, который продлится больше суток. Поэтому коммунальщики уже начали готовиться к борьбе с последствиями стихии.

Дорожники "Киевавтодора" должны заранее начать обработку дорог и тротуаров. Об этом сообщили в пресс-служба КГГА.

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Впрочем, жителям столицы и автомобилистам надо учесть, что 14 и 15 января в Киеве может произойти коллапс.

Ожидают интенсивный снегопад

Как утверждают в Киевской городской госадминистрации, днем ​​14 января синоптики прогнозируют интенсивные осадки.

Температура воздуха днем ​​опустится до показателя в -4 ° C. А вот ночью похолодает более серьезно – до -11°C.

С 16 по 18 января синоптики обещают от -15 до -20°C.

544 единицы спецтехники

По словам чиновников, для очистки дорог и тротуаров от снега уже подготовились к работе 544 единицы специальной техники "Киевавтодора".