Ухудшение погодных условий ожидают не только непосредственно в столице, но и в области. Согласно сообщению ГСЧС, осадки будут идти до конца суток 9 июня.

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Синоптики утверждают, что грозы местами будут сопровождаться градом и шквальными порывами ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет достаточно теплой: ночью и вечером столбики термометров будут показывать +22...+14 градусов.

Что нельзя делать во время грозы

Специалисты утверждают, что во время грозы надо закрыть окна и не подходить к ним. Также во время грозы нельзя:

прятаться под высокими деревьями, скалами;

находиться на полянах;

купаться в водоемах;

идти по открытой местностью в мокрой одежде или плотной группой;

касаться металлических дверей и других конструкций.

При травмировании людей или падении веток или деревьев из-за стихии коммунальщики просят обращаться к скорой или спасателям.

Кроме того, киевлянам лучше заранее подготовиться к серьезным осадкам и не оставлять собственные машины под открытым небом в низине.