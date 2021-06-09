Ухудшение погодных условий ожидают не только непосредственно в столице, но и в области. Согласно сообщению ГСЧС, осадки будут идти до конца суток 9 июня.
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Синоптики утверждают, что грозы местами будут сопровождаться градом и шквальными порывами ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет достаточно теплой: ночью и вечером столбики термометров будут показывать +22...+14 градусов.
Что нельзя делать во время грозы
Специалисты утверждают, что во время грозы надо закрыть окна и не подходить к ним. Также во время грозы нельзя:
- прятаться под высокими деревьями, скалами;
- находиться на полянах;
- купаться в водоемах;
- идти по открытой местностью в мокрой одежде или плотной группой;
- касаться металлических дверей и других конструкций.
При травмировании людей или падении веток или деревьев из-за стихии коммунальщики просят обращаться к скорой или спасателям.
Кроме того, киевлянам лучше заранее подготовиться к серьезным осадкам и не оставлять собственные машины под открытым небом в низине.