Могут падать деревья и рекламные конструкции: киевлян предупредили об опасности
На Киев надвигается ухудшение погодных условий. Утром и днем 4 февраля в столице ожидается достаточно мощный ветер, из-за чего в ГСЧС объявили и уровень опасности.
Источник: пресс-служба КГГА
По данным Укргидрометцентра, порывы ветра могут достигать скорости 15 – 20 метров в секунду. И это может привести к серьезным последствиям.
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Из-за непогоды могут падать деревья, рекламные борды, и столбы освещения. Также киевлянам стоит убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.
Ветер с дождем
Как утверждают синоптики, кроме ветра в Киеве будет дождливо. В целом большую часть дня будет облачно. Столбики термометров будут показывать 0...2 градуса с отметкой "+" ночью, а также 3...5 градусов тепла днем.
Из-за ухудшения погодных условий жителей столицы представители власти просят по возможности не выходить на улицу, а также помнить правила поведения во время шквального ветра:
- на улице надо держаться как можно дальше от деревьев, рекламных щитов, и всех конструкций, которые могут упасть;
- во время очень сильного ветра лучше укрыться в ближайшем помещении;
- лучше избегать парковки машин вблизи больших деревьев. Особенно опасен – Тополь.
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