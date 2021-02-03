На Киев надвигается ухудшение погодных условий. Утром и днем 4 февраля в столице ожидается достаточно мощный ветер, из-за чего в ГСЧС объявили и уровень опасности.

Источник: пресс-служба КГГА

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра могут достигать скорости 15 – 20 метров в секунду. И это может привести к серьезным последствиям.

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Из-за непогоды могут падать деревья, рекламные борды, и столбы освещения. Также киевлянам стоит убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.

Ветер с дождем

Как утверждают синоптики, кроме ветра в Киеве будет дождливо. В целом большую часть дня будет облачно. Столбики термометров будут показывать 0...2 градуса с отметкой "+" ночью, а также 3...5 градусов тепла днем.

Из-за ухудшения погодных условий жителей столицы представители власти просят по возможности не выходить на улицу, а также помнить правила поведения во время шквального ветра: