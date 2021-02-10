Резкое похолодание и гололед: киевлян предупредили об опасности и ухудшении погодных условий
На Киев надвигаются снегопады / 5 канал
Киев еще не успел оправиться после предыдущих снегопадов, а на столицу надвигается новая стихия. Уже в ближайшие дни погодные условия снова усложнятся.
Источник:24 канал
Как отметили в пресс-служба КГГА, днем 11 февраля, а также ночью 12 Киев будет засыпать мокрым снегом.
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Осадки будут сопровождаться порывами ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Снежные заносы и гололед
- По данным синоптиков, на улицах столицы будут метели, а на дорогах водителей ожидают снежные заносы и гололедица.
- Также с 12 по 13 февраля значительно снизится температура. Столбики термометров покажут от -11 градусов днем до -14 ночью.
Представители местной власти также отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий отменили проведение традиционных ярмарок.
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