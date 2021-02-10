Киев еще не успел оправиться после предыдущих снегопадов, а на столицу надвигается новая стихия. Уже в ближайшие дни погодные условия снова усложнятся.

Как отметили в пресс-служба КГГА, днем ​​11 февраля, а также ночью 12 Киев будет засыпать мокрым снегом. Смотрите также Общественный транспорт движется не по графику: в Киеве ввели оперативное положение Осадки будут сопровождаться порывами ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Снежные заносы и гололед По данным синоптиков, на улицах столицы будут метели, а на дорогах водителей ожидают снежные заносы и гололедица.

Также с 12 по 13 февраля значительно снизится температура. Столбики термометров покажут от -11 градусов днем ​​до -14 ночью. Представители местной власти также отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий отменили проведение традиционных ярмарок.